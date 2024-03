IA pode superar a inteligência humana até 2027, décadas antes do previsto, indica cientista

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/03/2024 - 2:43 Para compartilhar:

A Inteligência Artificial está à beira de uma “explosão de inteligência” exponencial, indicou o cientista da computação Ben Goertzel. “Parece-me bastante plausível que possamos chegar a inteligência artificial geral (AGI) de nível humano dentro, digamos, dos próximos três a oito anos.”

“Depois de chegar à AGI de nível humano”, acrescentou Goertzel, citado pelo tabloide britânico ‘Daily Mail’, já considerado como o ‘pai da AGI’, “será possível obter-se uma AGI radicalmente sobre-humana dentro, digamos, dos próximos três a oito anos”.

De acordo com o especialista, que admitiu que “poderia estar errado”, previu que o único impedimento para uma IA avançada e descontrolada, muito mais avançada do que os seus criadores humanos, seria se o “próprio conservadorismo” do bot aconselhasse cautela.

“Ninguém criou uma AGI em nível humano ainda; ninguém tem um conhecimento sólido de quando chegaremos lá”, previu. Mas, a menos que o poder de processamento, nas palavras de Goertzel, exigisse um “computador quântico com um milhão de qubits ou algo assim”, parece-lhe inevitável uma escalada exponencial da IA.

“Na minha opinião, se se quiser chegar a uma AGI de nível humano, dentro de alguns anos poderá obter uma AGI radicalmente sobre-humano”, precisou.

Em maio de 2023, Ben Goertzel garantiu que a IA tem potencial para substituir 80% dos empregos humanos “nos próximos anos”. “Quase todos os trabalhos que envolvam papelada”, garantiu, no Web Summit no Rio de Janeiro, “deveriam ser automatizáveis”. O que não é algo negativo, uma vez que permitiria às pessoas “encontrar coisas melhores para fazer na vida do que trabalhar para viver”.

