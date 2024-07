IA detecta câncer com 17% mais precisão do que médicos, aponta estudo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 1:18 Para compartilhar:

A inteligência artificial está ultrapassando os médicos quando se trata de detectar um câncer comum em homens. Um novo estudo da Universidade da Califórnia (UCLA) descobriu que uma ferramenta de IA identificou câncer de próstata com 84% de precisão, em comparação com 67% de precisão para casos detectados por médicos, de acordo com um comunicado de imprensa da universidade.

O Unfold AI, desenvolvido pela Avenda Health na Califórnia, um software recentemente aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, usa um algoritmo de IA para visualizar a probabilidade de câncer com base em vários tipos de dados clínicos.

No estudo, uma equipe de sete urologistas e três radiologistas analisou 50 casos em que os tumores foram removidos, em busca de sinais de câncer residual.

Alguns meses depois, o software de IA realizou a mesma análise. A “taxa de margem negativa”, um termo médico que descreve a ausência de células cancerígenas ao redor do tecido removido, foi 45 vezes maior em casos detectados por IA, então as chances de o câncer permanecer era muito menor.

Ali Kasraeian, urologista da Kasraeian Urology em Jacksonville, Flórida, disse que usa a tecnologia Unfold AI em suas consultas com pacientes sobre o tratamento do câncer de próstata.

“A IA pega as informações que temos atualmente sobre o câncer de próstata de um paciente — como sua patologia, exames de imagem e resultados de biópsia — e cria um mapa de estimativa de câncer em 3D”, disse ele à Fox News.

“Os resultados que obtemos do Unfold AI nos dizem se um paciente será mais adequado para terapia focal ou terapia mais radical, como prostatectomia radical ou radioterapia, garantindo que otimizemos sua cura do câncer, a personalização de seu tratamento contra o câncer e suas metas de qualidade de vida.”

Com base nessas descobertas, a IA pode levar a diagnósticos mais precisos e tratamentos mais direcionados, reduzindo a necessidade de remoção total da glândula e os efeitos colaterais que podem surgir, como incontinência e impotência, escreveram os pesquisadores.

Joshua Trachenberg, PhD, é professor de neurobiologia na UCLA, e também um paciente com câncer de próstata. Depois que os médicos encontraram um tumor de crescimento lento em sua próstata, eles recomendaram a remoção cirúrgica da glândula, mas ele decidiu explorar outras opções.

“Entrei em contato com uma equipe da UCLA, onde também sou membro do corpo docente, que estava explorando tratamentos alternativos à remoção total da glândula”, disse Trachenberg, 56, à Fox News Digital por e-mail.

Os pesquisadores da UCLA estavam testando uma abordagem que usa ultrassom para aquecer o tecido e é “guiada focalmente” pela ressonância magnética para destruir o tecido canceroso sem danificar o resto da glândula, disse ele.

Após alguns exames de imagem, foi determinado que Trachenberg era um candidato para a terapia experimental.

“O mapa 3D criado pela Unfold AI permitiu que esta equipe identificasse margens precisas, direcionasse a área cancerosa e evitasse quaisquer estruturas funcionais da glândula”, disse ele.

“Foi realmente capaz de visualizar meu câncer e me deu uma compreensão muito melhor do meu caso.”

Trachenberg agora está livre do câncer e conseguiu evitar uma prostatectomia radical.

“Muitos homens têm medo do tratamento por causa dos riscos associados à remoção da glândula, e o Unfold AI permite terapias que não colocam os homens no moedor de carne”, disse ele.

Esse tipo de tecnologia de IA dá esperança a Trachenberg para o futuro do tratamento do câncer de próstata, disse ele à Fox News Digital.

“Muitas vezes, só nos são dadas duas opções: observar e esperar que piore, ou remover a glândula inteira, o que muitas vezes deixa os homens com efeitos colaterais para o resto da vida, que prejudicam sua saúde física, emocional e até mesmo seus casamentos”, disse ele.

“Eu recomendaria a qualquer paciente com câncer de próstata que fosse informado de que precisa de uma prostatectomia radical que ele dedicasse algum tempo para analisar todas as suas opções, [incluindo] tecnologias de IA.”

Riscos potenciais, limitações

O Dr. Harvey Castro, médico emergencista certificado e palestrante nacional sobre inteligência artificial em Dallas, Texas, não participou do novo estudo, mas compartilhou suas percepções sobre os riscos potenciais associados à tecnologia.

“A precisão da IA ​​depende muito da qualidade dos dados em que ela é treinada”, ele disse à Fox News Digital. “Dados ruins podem levar a diagnósticos imprecisos.”

Castro também alertou contra uma “dependência excessiva” na IA.

“Embora a IA seja uma ferramenta poderosa, ela deve complementar, não substituir, o julgamento clínico dos profissionais de saúde”, disse ele.

“A IA é nossa nova aliada diagnóstica”, Castro acrescentou. “Mas, como qualquer ferramenta, ela funciona melhor em mãos humanas.”

A privacidade também deve ser considerada ao usar esse tipo de tecnologia, de acordo com Castro.

“O tratamento de dados confidenciais de pacientes com IA exige medidas rigorosas de proteção de dados para manter a confiança e a confidencialidade do paciente.”

O custo das tecnologias de IA também pode ser uma barreira significativa, acrescentou Kasraeian.

“Espero que este estudo nos incentive e aos futuros pagadores a tornar essas inovações mais acessíveis aos urologistas e, mais importante, aos nossos pacientes.”