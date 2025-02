IA desvenda papiro de Herculano queimado por erupção do Vesúvio

LONDRES, 12 FEV (ANSA) – Um papiro da antiga cidade romana de Herculano, devastada pela erupção do vulcão Vesúvio, no sul da Itália, há quase 2 mil anos, foi “desenrolado” por meio de um processo de leitura digital com o auxílio de raios-x e inteligência artificial.

O documento foi carbonizado na erupção do ano 79 da Era Comum, que atingiu em cheio Herculano e a vizinha Pompeia, e veio à luz com centenas de outros pergaminhos durante escavações em 1752.

O papiro hoje faz parte do acervo da Biblioteca Bodleiana da Universidade de Oxford, no Reino Unido, cujos pesquisadores conseguiram ler as primeiras palavras do texto, algo que parecia impossível há alguns anos devido à fragilidade do documento.

“Estamos confiantes de que seremos capazes de ler praticamente todo o papiro, e é a primeira vez que podemos dizer isso com segurança”, afirmou Stephen Parsons, responsável pelo projeto Vesuvius Challenge (Desafio Vesúvio), competição internacional lançada em 2023 para revelar os segredos contidos nos papiros de Pompeia e Herculano.

O texto está escrito em grego antigo, e uma das primeiras palavras identificadas é “confusão”, que aparece duas vezes em poucas linhas. O rolo foi escaneado por uma das mais potentes máquinas de raios-X no mundo, que se encontra no centro científico Diamond Light Source, no condado de Oxfordshire.

Ela permitiu criar uma imagem em 3D do papiro, que depois foi elaborada por um software com inteligência artificial para separar as palavras. (ANSA).