Hyundai tem maior lucro trimestral em 8 anos com desvalorização do won, forte demanda

SEUL (Reuters) – A montadora sul-coreana Hyundai divulgou seu melhor lucro trimestral em oito anos nesta quinta-feira, à medida que um won fraco elevou a receita da empresa no exterior, enquanto a demanda pelos veículos utilitários esportivos (SUVs) permaneceu forte.

O lucro líquido da Hyundai subiu para 2,8 trilhões de wons (2,13 bilhões de dólares) no período de abril a junho, ante 1,8 trilhão no mesmo período do ano anterior, superando uma projeção média de analistas de 2,2 trilhões de wons, segundo dados compilados pela Refinitiv SmartEstimate.

Um mix robusto de vendas de modelos SUV e Genesis, incentivos reduzidos por um nível mais baixo de estoque e um ambiente de câmbio favorável ajudaram a aumentar a receita no segundo trimestre, disse a empresa em comunicado.

A alta da receita ocorreu apesar de uma desaceleração das vendas em um ambiente econômico adverso, acrescentou a companhia.

A Hyundai manteve as projeções receita anual e margem, e disse que espera uma recuperação gradual no cenário de escassez de chips e componentes que levou a uma queda de 5,3% nas vendas no segundo trimestre do ano.

A montadora disse que planeja aumentar a produção de veículos no segundo semestre para atender à demanda do consumidor, embora ainda espere algumas interrupções na cadeia de suprimentos e flutuações no custo das matérias-primas.

As ações da Hyundai fecharam estáveis, contra um aumento de 0,9% no índice KOSPI.

