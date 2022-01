Hyundai e Kia esperam aumento nas vendas de automóveis em 2022

Por Heekyong Yang e Joyce Lee

SEUL (Reuters) – A sul-coreana Hyundai e a afiliada Kia previram nesta segunda-feira que suas vendas globais combinadas aumentarão 12,1% em 2022, mesmo com as vendas do ano passado ficando abaixo da meta devido à escassez global de chips.

As montadoras venderam 6,67 milhões de veículos em 2021, cerca de 3,7% a menos do que a meta combinada de 6,92 milhões de unidades, em grande parte devido a problemas de abastecimento de componentes.

Os grupos agora planejam vendas globais de 7,47 milhões de veículos este ano.

“Em 2022, a Hyundai Motor planeja expandir sua participação no mercado e fortalecer a lucratividade por meio de esforços para estabilizar o fornecimento e a demanda de chips, ajustar os cronogramas de produção de veículos, fortalecer as linhas de veículos elétricos, bem como otimizar os lucros e perdas de vendas por região”, disse a Hyundai em uma declaração.

Lee Jae-il, analista da Eugene Investment & Securities, espera que o consumo de veículos permaneça forte em 2022, sustentada pela demanda reprimida de consumidores que não puderam comprar modelos novos no ano passado devido à escassez de oferta.

“Parece que a escassez de chips tem mostrado alguns sinais de diminuição … no entanto, o aumento dos preços das matérias-primas provavelmente terá um impacto em sua lucratividade”, acrescentou Lee.

