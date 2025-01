Hyundai busca aproximação com Trump e doa para fundo inaugural, enquanto tarifas se aproximam

A Hyundai Motor, maior montadora da Coreia do Sul, lançou uma campanha agressiva para tentar fortalecer laços com conselheiros do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e doou US$ 1 milhão para o fundo inaugural do republicano por meio de sua subsidiária americana, Hyundai Motor North America. As ações acontecem em meio ao pânico crescente sobre uma onda de tarifas propostas por Trump que podem custar bilhões de dólares às empresas.

“A Hyundai dá as boas-vindas à oportunidade de trabalhar com a nova administração em políticas que apoiam a manufatura americana, protegem as cadeias de suprimentos e estimulam a inovação”, disse um porta-voz da montadora, que realizou uma doação para uma posse presidencial americana pela primeira vez em sua história.

A empresa busca uma reunião particular com Trump e está considerando o envio do CEO, José Muñoz, e do presidente executivo do Hyundai Motor Group, Euisun Chung, para participar da posse do republicano no dia 20 de janeiro. Um dia antes, no dia 19, é possível que os executivos tenham um jantar com o novo presidente e sua esposa, Melania Trump.