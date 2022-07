Hypera tem lucro menor no 2º tri, mas resultado fica acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) – A Hypera, uma das maiores farmacêuticas do país, teve queda no lucro do segundo trimestre, mas o desempenho veio melhor do que o esperado pelo mercado.







A empresa, dona de marcas como Dramin, Addera, Benegrip e Buscopam, divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 456 milhões de reais de abril a junho, queda de 3,1% ante mesmo período do ano passado.

O desempenho foi atingido por um salto nas despesas financeiras, que cresceram quase três vezes no período, e expansão nas despesas com vendas e gerais e administrativas.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação de amortização (Ebitda) de operações continuadas cresceu 15,4%, para 683 milhões de reais, mas a margem recuou 3,3 pontos, para 36%.

Analistas, em média, esperavam que a Hypera divulgasse lucro líquido de 409 milhões de reais e Ebitda de 640 milhões no trimestre, segundo dados da Refinitiv.

A companhia afirmou que a receita líquida cresceu 25,8%, a 1,89 bilhão de reais, com o movimento de vendas “sell out”, que apura as vendas dos produtos das prateleiras das farmácias aos consumidores, avançando 25%, 6,5 pontos percentuais acima da média do mercado.

A Hypera disse que o crescimento foi resultado de aceleração do ritmo de lançamentos, aumento de capacidade produtiva…”e também vem sendo suportado pelas políticas de estoque interno de matéria-prima e de produtos acabados nos clientes”.

Segundo a empresa, essas políticas “garantiram o abastecimento dos principais produtos da Hypera Pharma nas farmácias nesse período de maior indisponibilidade de medicamentos no mercado farmacêutico”.

(Por Alberto Alerigi Jr.)