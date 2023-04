Hypera tem lucro de R$339 mi no 1º tri, queda de 2,9% na base anual

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 19:08 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Hypera registrou lucro líquido das operações continuadas de 339,4 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 2,9% sobre igual período do ano passado, mas acima das expectativas do mercado, informou a maior farmacêutica do país nesta quinta-feira.







Analistas, em média, esperavam que a Hypera apresentasse lucro líquido de 303,8 milhões de reais, de acordo com dados da Refinitiv.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas de 587,5 milhões de reais, 16,2% acima do desempenho de um ano antes.

Analistas esperavam, em média, um Ebitda de 555 milhões de reais entre janeiro e março, segundo a Refinitiv.

A empresa, dona de marcas como Lisador, Coristina e Buscopan, teve receita líquida de 1,70 bilhão de reais no primeiro trimestre, crescimento de 13,7% na comparação anual.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Patrícia Vilas Boas)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias