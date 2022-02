Hypera prevê alta de 24% do Ebitda em 2022

SÃO PAULO (Reuters) – O grupo farmacêutico Hypera previu nesta quinta-feira que terá aumento de cerca de 24% de seu Ebitda em 2022, uma vez que vem ganhando participação de mercado e ganhando sinergias com a integração das operações compradas da Takeda.

A Hypera previu para este ano receita líquida de cerca de 7,4 bilhões de reais (aumento de 8,8% sobre 2021), Ebitda aproximado de 2,6 bilhões de reais (+23,8%) e lucro líquido por volta de 1,7 bilhão de reais (+5%).

A empresa estimou ainda alta de sell-out no primeiro bimestre de 2022 de cerca de 30% ano contra ano, patamar acima da expectativa de crescimento do mercado.

A Hypera anunciou que teve lucro líquido de 353,1 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, aumento de 12,1% sobre mesma etapa de 2020.

Sua receita líquida somou 1,626 bilhão de reais, crescimento de 43,3% sobre um ano antes, turbinada pela compra das operações da Takeda. Sem ela, o crescimento foi de 16,4%.

Na outra ponta, as despesas de marketing cresceram 13,9%, mas foram diluídas em relação à receita devido a ganhos de sinergia. E as despesas com vendas caíram 5,4%, com menores gastos em pesquisa e desenvolvimento.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros depreciação e amortização (Ebitda) das chamadas operações continuadas foi de 566,9 milhões de reais, um avanço ano a ano de 62,4%. A margem ficou em 34,9%, 4,1 pontos percentuais a mais, refletindo diluição de despesas.

Por outro lado, as despesas financeiras quase dobraram, para 134,6 milhões de reais, em consequência do aumento da dívida, dado que comprou as operações da Takeda, e também os juros mais altos.

(Por Aluísio Alves)

Saiba mais