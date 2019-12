Hypera Pharma vai investir R$ 200 milhões em healthtechs

A Hypera Pharma anunciou nesta segunda-feira, 2, um programa corporativo de venture capital, o Hypera Ventures, para investir em startups relacionadas ao setor de saúde, as healthtechs, e que também tenham sinergia com o negócio da companhia. A previsão de investimento é de até R$ 200 milhões.

Durante o evento anual da empresa com investidores e analistas, o diretor presidente da Hypera, Breno de Oliveira, afirmou que o objetivo do investimento é caminhar ao lado das healthtechs nas mudanças do setor de saúde.

Segundo a diretora executiva de Projetos Estratégicos da Hypera Pharma, Vivian Angiolucci, a ideia é pegar de 15 a 20 startups pré-operacionais ou operacionais que já tenham ideias comprovadas e fazer investimentos que variam entre R$ 1 milhão e R$ 20 milhões. Os recursos do Hypera Ventures virão do próprio caixa da companhia.

Além da premissa de resolver problemas de maneira ágil e eficiente, a Hypera pretende ter acesso a startups que possam ser alvo de aquisição. Não há prazo para as startups se inscreverem no programa.

O Hypera Ventures faz parte de uma estratégia de investimento em inovação da companhia, que também possui o Hypera Hub, programa de conexão com startups no qual as empresas apresentam suas soluções à Hypera.