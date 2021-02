Hypera Pharma soma lucro líquido de R$ 314,9 mi no 4º trimestre

A farmacêutica Hypera Pharma registrou lucro líquido de R$ 314,9 milhões no quarto trimestre de 2020, alta de 31,9% em relação ao mesmo período de 2019. Em todo o ano, a empresa somou lucro total de R$ 1,295 bilhão, crescimento de 11,3% na comparação com o ano anterior.

A companhia atingiu Ebitda (juros, impostos, depreciação e amortização) das operações continuadas de R$ 349 milhões, avanço de 55,7% ante o mesmo intervalo de 2019. No ano passado, o Ebitda das operações foi de R$ 1,440 bilhão, aumento de 19,4% em relação aos 12 meses de 2019.

Os dados apontam que a empresa também registrou crescimento de 22,2% e 24,1% na receita líquida do trimestre e do ano, respectivamente. A empresa atingiu fluxo de caixa operacional de R$ 195,2 milhões no trimestre (alta de 42%) e recorde de R$ 1,183 bilhão em 2020, atingindo crescimento anual de 43,6%.

Segundo a Hypera, o ramo de Similares e Genéricos foi o principal destaque do ano, com forte expansão de duplo dígito de venda direta (sell-out) desde o início da pandemia da covid-19. A companhia diz que o crescimento foi favorecido pela plataforma de distribuição da empresa, que alcança todos os pontos de venda do País, e pelas novas iniciativas para aumento da visibilidade da marca Neo Química, como o acordo para exploração dos naming rights da Arena Corinthians por 20 anos, que passou a se chamar Neo Química Arena.

A farmacêutica também destaca a aquisição da família de medicamentos Buscopan, concluída ao final do terceiro trimestre de 2020, e que apresentou crescimento do sell-out de 14,4%, desempenho superior ao apresentado antes da conclusão da aquisição.

