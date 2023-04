Hypera espera melhora de resultados com redução de estoques nos próximos trimestres

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/04/2023 - 12:28 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A farmacêutica Hypera deve ter uma melhora nos resultados a partir do segundo trimestre, conforme trabalha em redução de estoques de insumos e produtos acabados com a normalização da demanda no Brasil, afirmou o presidente da companhia, Breno de Oliveira, nesta sexta-feira.







“Vamos ter muita melhoria de capital de giro nos próximos trimestres”, disse o executivo durante conferência com analistas.

A companhia divulgou na noite da véspera queda de 3% no lucro líquido do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado.

Por sua vez, o diretor financeiro, Adalmario Couto, afirmou que a companhia deve apresentar melhoras na margem bruta nos próximos trimestres, em função em grande parte do câmbio, com o dólar em patamares menores que os do ano passado.

“Cerca de 40% do nosso custo é vinculado à moeda estrangeira”, disse o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

