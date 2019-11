Hyper Festival Brazil traz Realidade Virtual para São Paulo

O Hyper Festival Brazil já tem data e local marcados para sua edição de 2019: 23 de novembro, na

Digital House, em São Paulo. Ali, os visitantes poderão participar conhecer diversas experiências

imersivas em realidade virtual como documentários, filmes, animações, interatividade, também

conferindo palestras e painéis dedicados ao mercado e produção de conteúdos imersivos (VR, AR, 360).

A Unity, ferramenta de desenvolvimento de games e experiências VR e AR, é um dos patrocinadores

principais do evento e traz a palestra Experiências globais em VR e AR com Unity, com a participação de

Alexandre Kikuchi, lead evangelist Latam e do norte americano Dan Miller, lead evangelist for XR.

O Hyper Festival também recebe as inglesas Alex Ruhl, diretora e produtora de experiências imersivas

desde 2016 e Mirren Malcolm-Neale, produtora de áudio imersivo, com o apoio do Governo Britânico.

Outra palestra internacional é do americano Hugh Hou, especialista renomado internacionalmente,

produtor de vídeo 360VR, consultor de projetos para as principais marcas do mundo

Hyper Talks – O festival oferece painéis com profissionais do mercado sobre produção e mercado da

publicidade digital imersiva, com a participação de renomados profissionais do setor audiovisual

imersivo nacional.

Convidados nos painéis – Para compartilhar experiências e cases inspiradores, o evento vai contar com

a presença de nomes como: Carlos Turdera, Eduardo Acquarone (jornalistas e pesquisadores de

narrativas imersivas), Rawlinson Terrabuio (da Beenoculus), os produtores de experiências em realidade

virtual Francisco Almendra e Nelson Porto (do Studio KwO), o produtor de áudio imersivo Daniel Sasso

(do Lab657), os diretores de VR Clelio de Paula, Tadeu Jungle, Ricardo Laganaro, entre outros

profissionais brasileiros de expressão ao longo de 2019.

Filmes 360VR – Como destaque das experiências imersivas, o festival traz animações e documentários

como os nacionais A Linha, Ocupação Mauá, Quando Nasce uma Heroína, Contos do Jardim, Paralisia do

Sono, os documentários Children don’t play War, Sun Ladies e Winter Leave e a animação Tide´s Fall

entre outros títulos nacionais e internacionais.

Serviço

Ingressos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/hyper-festival-brazil-2019__568999

Site oficial: www.hypervrfestival.com

Data: 23 de Novembro de 2019 – das 12h às 20h

Local: Digital House – Av. Dr. Cardoso de Melo, 90, São Paulo

Contato: hofnik@virtualhyper.net