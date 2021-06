Hyoran celebra bom momento no Galo e projeta duelo com o Inter O Galo busca sua terceira vitória no Brasileirão e quer a liderança da competição

Vivendo boa fase mais uma vez com a camisa do Galo, Hyoran foi peça importante para a vitória atleticana em cima do São Paulo neste domingo, por 1×0, em Belo Horizonte. O camisa 20 do Atlético- MG anotou mais uma assistência.

Após ótima arrancada de Hulk aos 17 da primeira etapa, Hyoran recebeu e, de primeira, achou um bonito passe para Jair apenas complementar para as redes – marcando o único gol do duelo. Titular nos últimos quatro jogos, o meia-atacante somou duas assistências e um gol marcado no período.

-Feliz pelo momento mais uma vez. Feliz por estar jogando, ajudando e principalmente com o Galo vencendo. É esse o foco maior. Temos um grupo que trabalha muito e sabe que tem que se dedicar muito em cada jogo. Fizemos isso contra o São Paulo e somamos três pontos muito importantes- afirmou o jogador.

Hyoran, aliás, segue invicto diante do São Paulo na carreira. São sete jogos até aqui, com dois empates e cinco vitórias nos últimos cinco encontros. O camisa 20 agora foca suas atenções em outro grande clube. É que o Galo encara o Inter já nesta quarta-feira. No último encontro entre Atlético e colorados, empate em 2×2 com gol de Hyoran.

-Ficamos felizes pela vitória contra o São Paulo, fomos merecedores. Mas agora já pensamos no Internacional. É mais um compromisso muito complicado, de muito estudo e de duas grandes equipes. Tem que estar atento sempre, o time deles é muito bom. No último jogo contra ele marquei, mas empatamos. Trabalhar bem esses dias para buscar uma vitória dessa vez-, finalizou Hyoran, que no total pelo Galo contabiliza 63 jogos, 11 gols e mais oito assistências.

