Hyohan ressalta que sua versatilidade já era conhecida por Cuca e aponta variações de jogo

O meia Hyoran tem contado com a satisfação de seus comandantes no Atlético-MG pelo futebol apresentado. Jorge Sampaoli já havia elogiado o jogador e agora sob o comando de Cuca, o jogador vem ganhando espaço na equipe atleticana e se destacou nos jogos contra Remo, pela Copa do Brasil, e Sport-PE, no Brasileirão. O Galo venceu os dois jogos e contou com o bom futebol do meia atleticano.

Segundo o jogador, o momento bom com Cuca se deve à sua versatilidade, podendo cumprir funções ofensivas, já atuou no ataque, e também recompor o sistema defensivo quando o time está sem a bola. Confira nos vídeos as declarações de Hyoran.

Hyoran se destacou nas últimas apresentações da equipe alvinegra-(Foto: Reprodução/Twitter Atlético-MG)

