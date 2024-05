Hyldon empilha sucessos e comemora 50 anos de carreira no Sesc Pinheiros

O cantor e compositor baiano Hyldon se apresenta no dia 10 de maio, no Teatro Paulo Autran, mostrando vários aspectos de sua versatilidade musical. Nascido em 1951, ele vive a música desde os 14 anos, e o espetáculo é uma retrospectiva da sua carreira. O cantor e compositor teve seu primeiro e maior sucesso em 1975, com a balada Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, título de seu primeiro disco, que ainda continha Na Sombra de uma Árvore, As Dores do Mundo e Acontecimento.

Na década de 70, o cancioneiro era ligado ao movimento soul no Brasil, que contava ainda com músicos como Tim Maia, Cassiano, banda Black Rio, Luís Wagner, entre outros. Essa vertente mais romântica do soul foi favorecida pelas trilhas das telenovelas que incluíram artistas do gênero musical, que se tornariam muito populares, como Michael Jackson e Stevie Wonder.

Desde seu maior sucesso, foram centenas de músicas gravadas por ele e por grandes intérpretes. Suas parcerias percorrem Tim Maia, Tibério Gaspar, Paulo Coelho, Caetano Veloso, Mano Brown, Arnaldo Antunes, Céu, Ronaldo Bastos, Zeca Baleiro etc. O músico foi regravado por outros tantos colegas de ofício: Wanderléa, Wilson Simonal, Luiz Melodia, Jota Quest, Ivete Sangalo, Kid Abelha, Zeca Baleiro, Arnaldo Antunes, Jorge Aragão, Jeito Moleque, Adriana, Mano Brown, Jerry Adrianni, Wando, Detonautas, Silva e Tim Maia.