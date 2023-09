Hydro lança novo programa para qualificar potenciais fornecedores no interior do Pará

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 19:25 Compartilhe

A Hydro Paragominas, unidade da Hydro que atua na extração de bauxita no interior do Pará, lançou este mês o Programa de Desenvolvimento de Potenciais Fornecedores. A iniciativa busca mapear e capacitar empresas locais próximas dos municípios de Paragominas e Tomé-Açu com foco em estimular o desenvolvimento socioeconômico das comunidades vizinhas às operações.

Por meio do programa, a Hydro almeja ampliar a contratação de novos potenciais fornecedores locais de serviços nos dois municípios. A iniciativa é realizada em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA).

A empresa já realizou outras três ações do tipo em conjunto com a entidade, que são realizadas desde 2019. As três primeiras edições qualificaram mais de 400 pessoas, com 71 módulos de aprendizado por meio do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF). Apenas no primeiro semestre, os contratos realizados com fornecedores locais somaram R$ 36 milhões, contabilizou a Hydro.

O diferencial desta iniciativa é que, pela primeira vez, a qualificação busca atender não os fornecedores, mas sim empresas com potencial para se tornar fornecedoras da Hydro.

“Ao investir na formação dos fornecedores locais, preparamos os empresários não apenas para atender as demandas da Hydro, mas sobretudo para atingir melhores resultados e prestar um atendimento de excelência, se tornando aptos a atender qualquer empresa do País”, explica Gizelia Pereira, gerente sênior de contratos e serviços da Hydro Paragominas.

Até o momento, 27 empresas já demonstraram interesse em participar desta edição do programa. O lançamento aconteceu durante a Feira Agropecuária de Paragominas (Agropec), maior vitrine de agronegócios da Região Norte.

