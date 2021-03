Hydro doa 890 tablets para universitários do Pará estudarem remotamente

A mineradora Hydro doou 890 tablets novos para a Universidade Federal do Pará (UFPA). O equipamento é destinado a alunos de baixa renda, que estão em isolamento social e não têm recursos para estudar durante a pandemia. No total, o projeto de inclusão digital representa um investimento de R$ 1 milhão por parte da companhia.

A decisão de quais alunos vão receber os tablets será da UFPA. Para isso, a universidade promoveu um processo seletivo, no qual identifica os estudantes que se encaixam em critérios estabelecidos por ela.

“Essa é mais uma ação de parceria da Hydro com a universidade em prol da educação no estado do Pará, onde está concentrada a maior parte das operações da empresa no Brasil”, afirmou a mineradora, em nota.

Em uma segunda etapa do projeto, também serão doados notebooks que estão sendo recuperados pela Hydro. A compra dos tablets foi realizada por meio de um fundo, com participação da companhia, para ações de enfrentamento à pandemia de covid-19.

Veja também