Huw Edwards é identificado como o apresentador da BBC alvo de acusações de má conduta sexual

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 15:59 Compartilhe

O famoso apresentador da BBC Huw Edwards, que anunciou a morte da rainha Elizabeth II, foi identificado por sua esposa, nesta quarta-feira (12), como o jornalista alvo de acusações de ter pago uma pessoa menor de idade por fotos pornográficas.

“Vou fazer essa declaração em nome do meu marido Huw Edwards, após cinco dias extremamente difíceis para a nossa família”, escreveu sua esposa, Vicky Flind, em um comunicado transmitido à agência britânica PA.

Flind relatou que seu marido sofre “graves problemas de saúde mental” e que “está em tratamento em um hospital”.

“Assim que se recuperar, tem a intenção de responder aos artigos que foram publicados”, acrescentou, sinalizando que o apresentador está ciente das acusações na quinta-feira (6).

O canal britânico está no centro de um furacão midiático desde que o tabloide The Sun publicou, na sexta-feira (7), que um apresentador do canal pagou por fotos pornográficas de uma pessoa menor de idade.

A polícia informou nesta quarta-feira que não foi cometido nenhum crime em relação ao caso.

O escândalo gerou comoção no Reino Unido há cinco dias, no entanto, não se sabia, até hoje, quem era o alvo das acusações, embora o nome de Edwards, de 61 anos, tenha circulado nas redes sociais.

O apresentador do telejornal das 22h (18h, no horário de Brasília) foi quem anunciou o falecimento da rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. O jornalista estava suspenso pela BBC desde o último domingo.

De acordo com o The Sun, um conhecido apresentador do canal pagou mais de 35 mil libras esterlinas (US$ 45 mil ou R$ 220 mil) a uma pessoa menor de idade – na época – em troca de “fotos sórdidas”.

O jovem, que não teve o gênero revelado, teria posteriormente usado o dinheiro para financiar seu vício em crack, segundo a mãe, que também não foi identificada.

Desde então, outras denúncias apareceram. Segundo a BBC, o apresentador acusado enviou ameaças por mensagens de celular a uma pessoa jovem que conheceu em um site de relacionamentos, após a mesma sugerir que iria revelar sua identidade.

O The Sun também confirmou que o apresentador entrou em contato com outro jovem de 17 anos, que não o conhecia, pelo Instagram, em 2018.

Este incidente surge após a BBC ter sido atingida por vários escândalos nos últimos anos, incluindo o caso de Jimmy Savile em 2012, um ano após a morte deste popular apresentador que violou e agrediu menores de idade por décadas.

har/giv/an/es/ms/aa/yr

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias