Huthis reivindicam ataque a navio mercante no Mar Vermelho, perto do Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/06/2024 - 20:39 Para compartilhar:

Os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram nesta quarta-feira (12) um ataque com drones e mísseis contra um navio mercante no Mar Vermelho.

O grupo disse em um comunicado que realizou “uma operação militar contra o navio Tutor no Mar Vermelho usando um drone naval, drones aéreos e mísseis balísticos”.

O navio estava ao sudoeste do porto iemenita de Hodeida, sob controle dos rebeldes, informou anteriormente a empresa de segurança Ambrey.

A Unidade Marítima de Operações Comerciais do Reino Unido, vinculada à marinha britânica, disse que o navio foi “atingido na popa por uma embarcação pequena”.

Eles adicionaram que o navio foi atingido “uma segunda vez por um projétil não identificado”.

Os huthis, em guerra com uma coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita desde que derrubaram o governo do Iêmen em 2014, têm lançado desde novembro vários ataques com drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Os rebeldes afirmam que seus ataques buscam perturbar uma rota de navegação crucial em solidariedade aos palestinos no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

ac/dv/yad/js/mas/am