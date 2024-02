Huthis do Iêmen reivindicam ataque contra ‘petroleiro britânico’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/02/2024 - 11:45 Para compartilhar:

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram neste sábado (17) um ataque contra um “petroleiro britânico” com bandeira panamenha no Mar Vermelho, que havia sido reportado na sexta-feira por agências de segurança e o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

“As forças navais das forças armadas iemenitas realizaram uma operação contra o petroleiro britânico ‘Pollux’ no Mar Vermelho com um grande número de mísseis navais”, indicou o porta-voz militar dos rebeldes, Yahya Saree.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO e a empresa de segurança especializada em transporte marítimo Ambrey haviam reportado na sexta-feira uma explosão perto de um barco no litoral do Iêmen, na altura da cidade de Moca.

“O navio e sua tripulação estão a salvo”, declarou a UKMTO, enquanto a Ambrey informou sobre leves danos.

O Departamento de Estado americano indicou depois que um míssil lançado do Iêmen atingiu um “barco de bandeira panamenha que se dirigia à Índia, carregado de petróleo”.

“Trata-se de um novo exemplo de ataques ilegais contra o transporte marítimo internacional, que continuam depois de numerosos apelos aos huthis para que cessem suas atividades”, acrescentou, anunciando que nesta sexta entraram em vigor as sanções americanas contra os rebeldes.

Os insurgentes, apoiados pelo Irã, vêm aumentando desde novembro os ataques contra navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, obrigando muitas transportadoras a evitarem esta rota marítima crucial.

Os huthis afirmam que atacam barcos relacionados com Israel em “solidariedade” aos palestinos da Faixa de Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas desde o ataque brutal do movimento islamista em seu território no dia 7 de outubro.

Desde janeiro, os rebeldes também realizaram ataques a navios britânicos e americanos, em resposta aos ataques dos dois países contra suas posições.

Neste sábado, os rebeldes iemenitas afirmaram que “não hesitarão em realizar e ampliar suas operações militares para defender o Iêmen e expressar [sua] solidariedade ao povo palestino”.

