Hurkacz vence Rublev na final e é campeão do Masters 1000 de Xangai

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2023 - 12:29 Compartilhe

O tenista polonês Hubert Hurkacz, número 17 do mundo, conquistou o Masters 1000 de Xangai neste domingo (15), ao derrotar na final o russo Andrey Rublev (7º).

Hurkacz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (10/8), em duas horas e seis minutos.

Em um terceiro set muito equilibrado, Rublev salvou um primeiro match point para empatar em 5-5. Depois, em um tie-break eletrizante, foi a vez de Hurkacz salvar uma bola do jogo com 6-5, para em seguida o russo evitar outras três. No final, vitória do polonês por 7-6 (10/8).

“Foi uma batalha, uma luta lá e cá em um jogo complicado. Andrey fez grandes jogadas, tentei responder. Foi um desses jogos, mantive a fé e estou feliz por como controlei a final”, comemorou Hurkacz.

O torneio de Xangai voltou a ser disputado em 2023 depois de três anos devido às restrições na China por conta da Covid-19.

O último vencedor tinha sido o russo Daniil Medvedev, após superar na decisão de 2019 o alemão Alexander Zverev.

Com este título, Hurkacz vai subir para a 11ª posição do ranking da ATP, enquanto Rublev entrará no Top 5.

pst/pbt/iga/mb/eg/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias