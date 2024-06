Hurkacz bate Zverev e vai enfrentar Sinner na final do ATP 500 de Halle

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2024 - 13:17 Para compartilhar:

O tenista polonês Hubert Hurkacz derrotou neste sábado (22) o alemão Alexander Zverev, um dos favoritos ao título, e se classificou para a final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, para enfrentar na final o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

Hurkacz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-4, em uma hora e 35 minutos.

Depois de vencer o ídolo local, o polonês de 27 anos vai em busca do seu segundo título na temporada, depois de vencer o ATP 250 de Estoril em abril.

Para isso, terá que derrotar o melhor tenista do circuito, Jannik Sinner, que para chegar à final bateu o chinês Zhang Zhizhen por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/3).

O jovem italiano, por sua vez, quer levantar seu quarto troféu este ano (o primeiro na grama), depois de ter sido campeão do Aberto da Austrália, do ATP 500 de Roterdã e do Masters 1000 de Miami.

O número 1 do mundo não perdeu nenhuma das finais que disputou nesta temporada.

— ATP 500 de Halle:

– Simples masculino – Semifinais:

Hubert Hurkacz (POL) x Alexander Zverev (ALE) 7-6 (7/2), 6-4

Jannik Sinner (ITA) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-4, 7-6 (7/3)

