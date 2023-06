Hunter Biden se declara culpado de sonegação de impostos

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 20/06/2023 - 18:31 Compartilhe

Filho de 53 anos do presidente dos EUA fez acordo com Departamento de Justiça para também se livrar de uma acusação envolvendo posse ilegal de arma de fogo.Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, firmou um acordo com Departamento de Justiça do país para se declarar culpado de acusações envolvendo sonegação de imposto de renda e admitir formalmente que comprou ilegalmente uma arma de fogo, segundo documentos divulgados nesta terça-feira (20/06).

As acusações federais contra Hunter Biden, de 53 anos, surgiram de uma investigação comandada por David Weiss, procurador dos EUA no Estado natal do presidente, Delaware, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump.

Weiss afirmou que Hunter Biden, de 53 anos, fez um acordo com o Departamento de Justiça após admitir sua responsabilidade em ambos os casos. Segundo Weiss, Hunter concordou em se declarar culpado de "duas acusações de falta de pagamento intencional de imposto de renda federal".

Neste cenário, o Departamento de Justiça deverá recomendar a liberdade condicional por causa das acusações fiscais, o que significa que Hunter Biden não enfrentará uma pena de prisão efetiva.

De acordo com a acusação, Hunter não apresentou suas declarações de imposto no prazo sobre ganhos de mais de 1,5 milhão de dólares em 2017 e 2018 (cerca 5,81 milhões de reais na cotação de 2018). Nos dois anos, ficou devendo mais de 100.000 dólares em impostos de renda.

Posse ilegal de arma

Biden também dez um acordo envolvendo um delito relacionado à "posse de arma de fogo por pessoa que consome ilegalmente ou é dependente de substância controlada". No passado, o filho do presidente admitiu lutar contra o alcoolismo e consumo de drogas. Segundo as investigações, ele mentiu sobre seu consumo de drogas para adquirir uma arma em 2018, uma informação que invalidaria a compra.

No entanto, Hunter não será processado pela acusação relacionada à arma de fogo. A promotoria avaliou que neste caso Hunter não precisará se declarar culpado e que será aplicada uma opção geralmente usada para quem cometeu crimes não violentos, é réu primário e têm problemas com drogas. Pelos termos desse acordo, Hunter Biden terá que admitir a mentira sobre a compra, se comprometer a não usar drogas por dois anos e nunca mais portar uma arma de fogo.

Christopher Clark, advogado de Hunter, confirmou em nota à imprensa americana que "Hunter assumirá a responsabilidade por dois casos de crimes de menor potencial ofensivo por não apresentar pagamentos de impostos".

"Sei que Hunter acredita que é importante assumir a responsabilidade por este erros que cometeu durante um período de confusão e dependência em sua vida", destacou Clark. "Ele espera continuar com sua recuperação e seguir adiante", afirmou.

"O presidente e a primeira-dama amam seu filho e o apoiam enquanto ele continua reconstruindo sua vida. Não faremos mais comentários", reagiu a Casa Branca em um comunicado.

Hunter Biden há anos é foco de ataques sistemáticos ​​de Trump e seus aliados republicanos, que o acusam de irregularidades relacionadas a negócios na Ucrânia e na China. Hunter Biden trabalhou como lobista, advogado, banqueiro de investimentos e artista.

Hunter Biden descreveu em um livro de 2021 que lida com problemas de abuso de substâncias, incluindo uso de crack e cocaína e alcoolismo. Ele foi dispensado da reserva da Marinha dos EUA em 2014 após testar positivo para cocaína, disseram fontes na época.

A investigação de Weiss inicialmente examinou possíveis violações de leis tributárias e lavagem de dinheiro em transações comerciais estrangeiras, principalmente na China.

O presidente tem dois filhos vivos, Hunter Biden e a filha Ashley Biden. Seu filho Beau Biden morreu em 2015 de câncer e sua filha Naomi Biden morreu ainda criança após um acidente de carro que também matou a primeira esposa de Joe Biden.

jps (Reuters, AFP, Lusa)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias