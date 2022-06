Hungria x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Nations League Equipe de Gareth Southgate busca fazer um bom início de campanha na Nations League

A Inglaterra viaja para encarar a Hungria neste sábado, às 13h (horário de Brasília), na estreia da Nations League. A equipe mandante terá uma presença massiva de crianças na arquibancada por conta de uma punição por condutas racistas de torcedores nas Eliminatórias da Copa do Mundo.





NÃO ESPERA JOGO FÁCIL

– Eu acredito que o jogo que fizemos em Budapeste foi diferente de tudo o que vi da Hungria nos últimos dois ou três anos. Foi uma performance incomum. Normalmente é difícil marcar gol contra eles, mas nós estivemos muito bem naquela noite. Nós sabemos que será um jogo difícil e temos que estar no nosso melhor nível.

INÍCIO CHAVE

A Inglaterra busca ter um bom início, uma vez que está presente no grupo da morta da Liga das Nações ao lado de Alemanha e Itália. No ano passado, as equipes se enfrentaram em duas ocasiões, sendo uma vitória do time de Southgate e um empate em Londres.

FICHA TÉCNICA:

Hungria x Inglaterra

Data e horário: 4/6/2022, às 13h (de Brasília)

Local: Puskás Aréna, em Budapeste (HUN)

Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)

Gulacsi; At. Szalai, Orban e Lang; Nego, A. Nagy, Schafer e S. Nagy; Sallai e Szoboszlai; Ad. Szalai

Desfalques: Nenhum

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Pickford; James, Stones, Maguire e Trippier; Rice e Bellingham; Grealish, Mount e Saka; Kane

Desfalques: Fikayo Tomori, Raheem Sterling e Marc Guéhi (machucados). Phil Foden (Covid-19)

