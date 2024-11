Hungria vai instalar sistema de defesa aérea perto da fronteira com Ucrânia

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 21/11/2024 - 13:38 Para compartilhar:

BUDAPESTE (Reuters) – A Hungria vai instalar um sistema de defesa aérea na parte nordeste do território, porque a ameaça de uma escalada da guerra entre a Ucrânia e a Rússia é “maior do que nunca”, disse o ministro da Defesa do país.

Na última terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, simplificou o critério para um ataque nuclear em resposta a uma gama mais ampla de ataques convencionais, após os Estados Unidos permitirem que a Ucrânia disparasse mísseis norte-americanos dentro da Rússia.

A Ucrânia usou mísseis ATACMS dos EUA pela primeira vez na terça-feira, disse Moscou, em um ataque considerado pela Rússia como uma grande escalada.

“Ainda confiamos que haverá paz o mais rapidamente possível, por meio da diplomacia em vez de uma solução militar”, disse o ministro da Defesa da Hungria, Kristof Szalay-Bobrovniczky, em um vídeo publicado no Facebook na noite de quarta-feira.

“No entanto, para nos prepararmos para todas as possibilidades, ordenei que os sistemas de controle aéreo e de defesa aérea recém-adquiridos e as capacidades construídas com base neles fossem instalados no nordeste”, disse, após uma reunião do Conselho de Defesa, convocada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán para discutir os acontecimentos na Ucrânia.

“A ameaça da escalada da guerra entre a Ucrânia e a Rússia está maior do que nunca”, afirmou Szalay-Bobrovniczky.

A Hungria, membro da Otan e da União Europeia, faz fronteira com a Ucrânia.

O ministro não especificou quais partes do sistema de defesa aérea da Hungria seriam instaladas no nordeste do país.

As forças armadas da Hungria, atualmente passando por um programa de modernização, compraram os sistemas de defesa aérea franceses Mistral juntamente com outros quatro países da UE no ano passado.

Em 2020, a Hungria concordou em comprar sistemas de defesa aérea NASAMS, da empresa norueguesa Kongsberg, e da fabricante de armas norte-americana Raytheon Technologies.

Szalay-Bobrovniczky disse que algumas unidades das forças armadas húngaras também estavam em alerta máximo.

(Reportagem de Anita Komuves)