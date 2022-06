Hungria consegue valioso empate contra Alemanha na Liga das Nações

Uma valente Hungria conseguiu um empate em 1 a 1 contra Alemanha na terceira rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa para manter suas chances de se classificar para o ‘Final 4’ da competição.

Zsolt Nagy colocou os húngaros na frente aos seis do primeiro tempo e Jonas Hofman marcou para os alemães três minutos depois.





Com este resultado e o empate em 0 a 0 entre Inglaterra e Itália, a ‘Azzurra’ fica na liderança da chave com 5 pontos, seguida pela Hungria com 4, a Alemanha com 3 e os ingleses com 2.

Os húngaros surpreenderam logo com três minutos de jogo com um passe longo nas costas da defesa alemã que Attila Fiola cruzou na área e, após corte Manuel Neuer, Zsolt Nagy bateu forte de direita para abrir o placar.

Apenas três minutos depois, a Alemanha empatou em outro lançamento do campo de defesa que deixou Jonas Hofmann cara a cara para passar pelo goleiro Peter Gulacsi e tocar para o gol vazio.

No segundo tempo, os alemães tiveram a chance de virar o placar, mas Willi Orban cortou um perigoso passe de Hofmann para Timo Werner que deixaria o atacante do Chelsea em ótimas condições para marcar.

Nos minutos finais, a Hungria foi atrás do gol da vitória, mas parou nas defesas de Neuer nas finalizações de Daniel Gazdag e Adam.

“Evidentemente estamos decepcionados. Nos faltou convicção e agressividade do ataque. Sem essa agressividade e sem capacidade para surpreender, é difícil criar chances de gol”, reconheceu o goleiro da Alemanha depois da partida.

“Estamos trabalhando, mas ainda se vê que não estamos ao nível e que temos que melhorar”, acrescentou.

Na próxima rodada, os húngaros visitarão a Inglaterra enquanto a Alemanha recebe a Itália no estádio Borussia-Park, em Monchengladbach.

