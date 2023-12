Hungria bloqueia ajuda europeia de 50 bilhões de euros à Ucrânia (Orban)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2023 - 23:20 Para compartilhar:

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, bloqueou nesta sexta-feira (14) uma ajuda à Ucrânia de 50 bilhões de euros (269 bilhões de reais), depois que os governantes da União Europeia (UE) contornaram a sua recusa a iniciar conversas para a adesão de Kiev ao bloco.

“Resumo do turno da noite: veto ao dinheiro adicional à Ucrânia, veto à revisão do orçamento plurianual europeu. Retomaremos o assunto no ano que vem, após os devidos preparativos”, publicou Orban nas redes sociais.

