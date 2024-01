Húngara que diz ter filha com Neymar teme sequestro e perda de guarda; veja documentos

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 30/01/2024 - 13:08 Para compartilhar:

Seria Neymar Jr. pai de quatro crianças? Além de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da sua relação com Carol Dantas, e Mavie, de 5 meses, do seu relacionamento com Bruna Biancardi, é possível que o jogador ainda esteja esperando um bebê com a modelo Amanda Kimberlly e tenha uma filha de 10 anos com a ex-modelo húngara Gabriella Gáspár.

Apesar das especulações, Gabriella é a única que, até o momento, veio a público para solicitar reconhecimento de paternidade do craque brasileiro. A ex-modelo é mãe de Jazmin Zoé, que nasceu no início de 2014.

Segundo o depoimento da jovem, ela teria sido apresentada a Neymar em abril de 2013 após um jogo da Seleção Brasileira em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. O amistoso terminou em clima de comemoração para o Brasil, que ganhou da Seleção boliviana por quatro gols a zero. Essa teria sido a única ocasião em que Gabriella esteve junto do atacante.

O documento de averiguação de paternidade, obtido pela IstoÉ Gente, mostra diversas tentativas de contato de Gabriella com Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Nadine Santos e Neymar Pai, que seriam avós da criança. Nas mensagens, a ex-modelo se irrita: “Vocês estão desesperados por um bebê que ainda não nasceu [Mavie], mas aqui tem uma garota que ainda não sabe quem é seu pai verdadeiro.”

Na mesma mensagem, destinada a Rafaella, ela ainda confessa que temia que a família de Neymar tentasse obter a guarda unilateral de Jazmin Zoé.

Gabriella teme sequestro da filha e pede pensão similar à de Luciana Gimenez

O documento ainda relata a preocupação da moça com a segurança de Jazmin Zoé e explica a urgência do pagamento da pensão da criança.

“O fato é que a criança não pode esperar perpetuamente pelos alimentos, vez que a mesma (sic) precisa estudar em colégios bons, [falar] três línguas, pelo menos, húngaro, inglês e português, sem contar pelo fato de ser filha de um jogador importante, tem o temor de ser sequestrada”, diz a equipe jurídica da ex-modelo.

Dentre as exigências do processo, a equipe de Gabriella pede o pagamento retroativo de despesas desde a concepção de Jasmin Zoé, bem como pensão de 30 mil euros mensais, ou R$ 160 mil — o que seria, segundo o documento, “uma quantia semelhante ao que Mick Jagger pagou a seu filho Lucas Jagger durante a infância, relacionamento semelhante ao da atriz Luciana Gimenez”.

Enquanto o exame de DNA não é concluído, o processo ainda sugere o pagamento de R$ 50 mil “para que a menor não seja prejudicada e possa seguir sua vida como filha do jogador”.

“O juiz tem toda possibilidade de conceder uma liminar determinando que ele pague alimentos inclusive antes do teste [de DNA]”, explica Angela Carbone, advogada responsável pela representação de Gabriella, à IstoÉ.

Até o momento, Neymar ainda não se pronunciou acerca do assunto. A IstoÉ tentou contato com sua assessoria, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto.

