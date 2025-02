Humorista Thiago Chagas homenageia Fernanda Torres e Fernanda Montenegro em vídeo

O ator e humorista Thiago Chagas realizou uma dupla homenagem à renomada atriz Fernanda Montenegro e sua filha Fernanda Torres. Na icônica estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, vestido como sua personagem Dona Fernandona, uma sátira carinhosa inspirada na própria Fernanda Montenegro, Chagas reeditou o filme “Central do Brasil” (1998), no qual Montenegro interpretou Dora, uma escritora de cartas, convidando as pessoas a escrever cartas destinadas à sua filha, desejando-lhe sucesso na premiação do Oscar.

Esta ação artística ocorre em um momento significativo para o cinema brasileiro, com o filme “Ainda Estou Aqui” recebendo indicações ao Oscar, incluindo a de Melhor Atriz para Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro. A iniciativa de Chagas não apenas celebra o legado de Montenegro e sua contribuição ao cinema nacional, mas também destaca a continuidade desse legado através de sua filha.

A performance foi registrada e compartilhada nas redes sociais de Thiago Chagas, onde rapidamente ganhou destaque e gerou comoção entre os internautas. A escolha da estação Central do Brasil como palco reforça a conexão com o filme homônimo, que foi indicado ao Oscar em 1999 nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro.