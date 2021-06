Humorista que imitou Faustão brinca após vídeo-cassetadas ter audiência maior que a Seleção: ‘Desculpa, Ney’ Ed gama não deixou passar em branco a disputa por audiência entre Globo e SBT

Detentora dos direitos televisivos da Copa América, a transmissão da abertura do torneio entre Brasil e Venezuela, neste domingo, não foi capaz de fazer o SBT superar a Globo em audiência. Algoz da rede de Silvio Santos, o programa “Domingão do Faustão”, apresentado dessa vez por Tiago Leifert e líder em audiência, virou motivo para o humorista e reconhecido imitador do Fausto Silva, Ed Gama, “provocar” a Seleção Brasileira.

+ Confira a classificação dos grupos da Copa América!

E MAIS:

A estratégia da Globo em “barrar” a audiência da concorrente deu certo. Além de realocar a partida do Flamengo para às 16h, a emissora acertou em colocar Tiago Leifert como apresentador do “Domingão do Faustão”, uma vez que Fausto Silva apresenta quadro de infecção urinária. Segundo dados fornecidos pelo portal “TvPop”, já com a bola rolando entre Brasil e Venezuela, o programa da Globo permaneceu na liderança de audiência.

Com a divulgação dos dados, Ed Gama ironizou a situação.

– Desculpa Neymar – publicou o humorista no Twitter.

E MAIS:

Veja também