Humorista interrompe agenda de trabalho por problemas de saúde

O humorista Matheus Ceará, do programa ‘A Praça é Nossa’, está afastado de suas atividades por tempo indeterminado. Segundo a assessoria do artista, a decisão acontece pelo estado de saúde do cearense.

Nas redes sociais, a equipe de Matheus publicou que o quadro de saúde do humorista “requer cuidados para que, o mais breve possível, ele consiga retornar sua agenda, com todo vigor e energia”.

A assessoria ainda lamentou qualquer inconveniente e informou que, em breve, deve divulgar mais informações.

“Tão logo seja possível, divulgaremos maiores informações sobre as novas datas e compromissos”, publicou.

