Humorista Fafy Siqueira revela namoro com cantora 35 anos mais nova

A humorista Fafy Siqueira, de 65 anos, afirmou que está namorando a atriz e cantora Fernanda Lorenzoni, de 30 anos. As artistas aproximaram-se quando trabalharam juntas no teatro, na comédia “Forever Young”, em 2016. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Neste ano, Fafy fará uma participação no seriado “A vila”, do Multishow. A humorista conta que durante as gravações acabou passando mal e está temporariamente sem trabalhar. “Fernanda, minha namorada, é que estava em casa comigo e me levou para a emergência”, contou.

A humorista está se recuperando em casa, aguarda alta médica em março e em breve deve encontrar seus amigos do “Popstar” para matar a saudade.