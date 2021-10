Humorista é ameaçada de morte após dizer que mar de Praia Grande é ‘merda’

A atriz e humorista Mhel Marrer começou a sofrer ameaças de morte após fazer piadas com a cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, na última quinta-feira (21), em um programa de humor e em suas redes sociais. As informações são do g1.

Mhel disse que a cidade é “suja” e que “todo mundo é feio”. Ela chegou a comparar a cidade com a ex-garota de programa Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, ao dizer que dentro da cidade “sempre cabe mais um”.

A humorista ainda disse que a Praia Grande “é uma praia do mesmo jeito que o Rio Tietê é um rio”, afirmando que as pessoas usam para “fazer as necessidades”.

Depois que suas piadas ganharam repercussão, ela começou a ser criticada nas redes e voltou a fazer comentários negativos sobre a cidade.

“Fiz umas piadas com a Praia Grande e agora a galera da Praia Grande tá poluindo meu Instagram com tanta merda que eu tô me sentindo o mar da Praia Grande”, disse a humorista no Twitter.

Em um comentário deixado em seu Instagram, um homem diz que ela levaria tiros quando fizesse um show na cidade.

“Ô sua vagabunda, assim que você pisar no Palácio das Artes, você vai tomar tanto tiro que não vai saber de onde vem e não adianta ir com escoltinha de segurança não, estamos te esperando”, escreveu.

A prefeitura de Praia Grande se manifestou por meio de uma nota.

“Praia Grande exige respeito!

Em virtude das diversas manifestações sobre um vídeo humorístico que fala do município de modo pejorativo, a Prefeitura de Praia Grande explica que está enviando uma nota à produção do programa com um convite para uma visita à cidade, além de explicar sobre a bela história de superação de seu povo para acabar com uma triste estigma do passado, mostrando que hoje a cidade figura entre as mais desenvolvidas do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados do país, em virtude de suas belezas e infraestrutura.

A prefeitura repudia qualquer forma de violência verbal. Válido reforçar que o município é grande incentivador da cultura e respeita todos os tipos de arte, desde que não firam ou deturpem a imagem de pessoas ou instituições”.

