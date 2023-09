Humorista do ‘Vai que Cola’, Marcus Majella expõe ex na web: ‘Espírito ruim mesmo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 15:19 Compartilhe

O ator Marcus Majella, 44 anos, que faz parte do humorístico Vai que Cola, do canal Multishow, fez um exposed do ex-namorado, Guilherme Porto, nesta segunda-feira (4), ao desabafar sobre o comportamento dele após o fim do relacionamento.

Apesar de o artista ter optado por deletar as postagens logo em seguida, os prints com as declarações acabaram viralizando na web.

“A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos Stories”, escreveu ele ao divulgar um print das visualizações de seus Stories do Instagram, em cuja lista figurava o ex.

O perfil no Instagram Segue a Cami compartilhou o print com o desabafo, no qual o humorista reclama, também, sobre o fato de o ex nunca ter procurado saber informações sobre o cachorro do ex-casal.

“Tem que ser um espírito muito ruim mesmo para cag*r para um cachorro assim”, escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Majella (@marcusmajella)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias