Humorista Diogo Defante lança EP ‘Robson’

Em dezembro de 2022, durante a Copa do Mundo, Diogo Defante publicou um vídeo em suas redes dizendo que não tinha mais animação para continuar seu projeto musical. O sonho antigo do artista foi por água abaixo quando, por uma falha no HD do estúdio, perdeu todas as gravações que tinha feito para o EP “Robson”. O álbum já estava em fase final, indo para a mixagem, mas o dispositivo parou de funcionar.

O que ele não contava era que, após o sucesso do “repórter doidão” no Catar, seu público cresceu e lhe deu forças para prosseguir. O comediante retomou o projeto no início deste ano e, finalmente, o lançou. O EP “Robson” estreou no dia 20 de julho, às 21h, nas plataformas digitais e com o clipe de mais uma canção em seu canal no YouTube.

Defante já havia liberado a faixa “Jerry” após transmitir uma live de 12 horas vestido de rato dentro de uma gaiola na Avenida Paulista. A ação movimentou as redes, seu nome entrou no trending topics do Twitter e o clipe bateu mais de um milhão de views em um mês. Agora, o álbum chega com mais 4 faixas inéditas compostas pelo artista.

Para quem não sabe, antes de se descobrir comediante, Defante sonhou em ser músico. Ele fez parte de uma cena do rock underground no Rio de Janeiro por sete anos, se apresentando como baterista da banda Let’s Go. Já naquela época, ele gostava de fazer umas gracinhas no microfone, mas não esperava que o humor seria seu trabalho principal.

Conhecido por seu estilo nonsense, o álbum não é diferente. Em uma ode à liberdade criativa, suas letras narram histórias fictícias como em um musical, mas carregado pelo instrumental pulsante do rock. Na faixa “Pelo”, por exemplo, ele descreve a tristeza de um pelo pubiano por ser depilado frequentemente; já “Padeiro”, que vai ganhar clipe, narra a trajetória de um confeiteiro que modela seus pães em formato de pênis; “Catacumba” é a história de um camponês que tentou a vida na cidade grande; e “Matinho” é a perspectiva de uma planta sobre o mundo vegetal.

A turnê de lançamento do EP “Robson” vai estrear no Circo Voador (RJ) no dia 13 de agosto e vai rodar as principais capitais do país, passando por São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte. E o artista ainda segue com o seu programa Rango Brabo, além dos seus quadros tradicionais que são sucessos da internet em seu canal no YouTube, como Repórter Doidão e Sem Risadola.

Como Defante comenta: “graças ao meu trabalho com a comédia, estou tendo a oportunidade de fazer coisas que sempre sonhei quando eu era músico. É uma explosão de alegria juntar as duas coisas que mais amo e poder levar a minha verdade e a minha intensidade para o público”.

