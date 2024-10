Humorista Ary Toledo morre aos 87 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 11:55 Para compartilhar:

O humorista Ary Toledo morreu aos 87 anos neste sábado, 12, em São Paulo. A informação foi divulgada pela família por meio do perfil do artista no Instagram.

“Com profundo pesar anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta Mestre”, comunicou a publicação.

O velório está marcado para acontecer às 19h em São Caetano do Sul (SP). Depois, o humorista será cremado.

Quem era Ary Toledo?

Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, e mudou-se para a capital paulista aos 22 anos. Nessa época, começou a trabalhar como ator no Teatro Arena e resolveu se dedicar à carreira humorística aos 27 anos.

Além do humor, Ary atuava como cantor e compositor. Ele lançou seu primeiro trabalho musical em 1965, o álbum chamado “Ary Toledo No Fino da Bossa”, que contou com o sucesso da música “Tirandentes”.

O artista também fez sucesso com a música “Pau de Arara”, uma composição de Vinicius de Moraes e Carlos Lyra.

Durante a pandemia de covid-19, o humorista revelou que contava com a ajuda de uma cuidadora, uma secretária e um enfermeiro. Ele foi casado com a atriz e cantora Marly Marley por 40 anos – ela morreu em 2014, e os dois não tiveram filhos juntos.

A última aparição de Ary Toledo na televisão ocorreu durante o especial de 60 anos do “Programa Silvio Santos”, exibido pelo SBT em 2023.

*Texto em atualização