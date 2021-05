Humorista afirma que foi levado à delegacia, acusado de agressão, por ser negro em GO

O humorista e produtor musical Brunno Jaka, de 42 anos, foi levado para a delegacia por suspeita de agressão após uma briga em um bar de Goiânia, mas garante que só chegou no local depois da agressão. Brunno afirmou que foi levado para a delegacia por ser negro. As informações são do G1.

A briga aconteceu no domingo (23) em um bar no Parque das Laranjeiras. Brunno contou que chegou ao local para um show e encontrou o chaveiro Helder Régis com o rosto ensanguentado. O humorista tentou conversar com o cliente, sugerindo que ligasse para a polícia e ainda se ofereceu para levá-lo ao hospital. Mas, quando a Polícia Militar chegou, Helder apontou para ele e disse: “Esse negão aí que me socou”.

Brunno conta que, mesmo com 50 pessoas afirmando que ele não fez nada, foi levado para a delegacia. “Fui conduzido como se fosse um bandido para a delegacia, por uma polícia totalmente despreparada e racista”, desabafou.

Ao G1, Helder afirmou que não estava embriagado e que o humorista teve envolvimento na briga. Segundo ele, a briga começou porque ele estava sujo no bar e o segurança foi até ele solicitando a saída do local. O chaveiro completou que perdeu dentes após a briga.

