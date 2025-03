Hummels é expulso no início, Roma perde do Athletic em Bilbao e se despede da Liga Europa

A Roma está fora da Liga Europa. Uma das candidatas ao título, a equipe italiana foi bastante prejudicada pela expulsão precoce do experiente zagueiro Hummels, com somente 10 minutos, e não conseguiu sustentar a vantagem de 2 a 1 do jogo de ida. Em um San Mamés lotado (o estádio será palco da decisão da competição), o Athletic de Bilbao fez 3 a 1 com show de Nico Williams e buscou a virada na série, avançando às quartas de final.

A Roma se despediu, mas a cidade contará com um representante entre os oito melhores, já que a Lazio se garantiu com empate (1 a 1 diante do Viktoria Plzen), enquanto o Eintracht Frankfurt confirmou o favoritismo com goleada (4 a 1 no Ajax) e o Bodo/Glimt, mesmo perdendo (2 a 1 para o Olympiacos), também avançou para as quartas de final.

O começo da partida foi com enorme pressão do Athletic, que necessitava do triunfo para levar a definição ao menos à prorrogação após cair por 2 a 1 na Itália. Os espanhóis fizeram uma blitz inicial e abusaram das chances perdidas, sobretudo após o cartão vermelho direto para o zagueiro alemão Hummels, com somente 10 minutos.

Os italianos reclamaram muito da expulsão, mas o zagueiro falhou em dose dupla no lance. Ao tentar passe lateral, entregou a bola para Sannadi, que partiria livre para o gol. A única saída do alemão foi pará-lo na falta, de carrinho.

A vantagem numérica deu mais gás aos mandantes, que esbarravam em grande atuação do goleiro Svilar – a única chegada dos italianos aconteceu aos 36, com desvio perigoso de Cristante dentro da área após cobrança de escanteio.

Aos 47 minutos, a jogada dos irmãos Williams terminou em gol para empatar a série. Iñaki cruzou da esquerda e Nico apareceu pela direita para mandar às redes e fazer a torcida “explodir” no San Mamés. O camisa 10 já havia acertado a trave após driblar dois marcadores e bater colocado.

O Athletic Bilbao voltou do intervalo ainda mais ofensivo e Iñaki Williams quase ampliou, de cabeça. Estava livre e mandou para fora. Toda atrás, a Roma apenas tentava levar o jogo à prorrogação. Svilar fez novo milagre para salvar os italianos com Berengher dentro da área.

O sufoco era monstruoso e a Roma não resistiu. Aos 22 minutos, Berengher cobrou escanteio e Yuri Berchiche desviou de cabeça para ampliar o placar e deixar o Bilbao com o resultado necessário para a classificação. Entregues, os italianos ainda sofreram novo gol. E foi uma pintura, com Nico Williams driblando dois marcadores. A cobrança perfeita de pênalti de Paredes nos acréscimos de nada impediu a linda festa dos espanhóis.

Outra equipe da capital italiana na disputa, a Lazio também entrou em campo com vantagem de 2 a 1 da ida. Mas definia sua vida em Roma diante do Viktoria Plzen. Os visitantes até surpreenderam ao abrir o placar na segunda etapa, com Sulc. Mas Patric empatou, por 1 a 1, e garantiu a classificação.

DEMAIS RESULTADOS

Quem não teve dificuldades para se garantir nas quartas de final foi o Eintracht Frankfurt, campeão de 2021. Os alemães entraram em campo com vantagem de 2 a 1 na casa do Ajax e rapidamente encaminharam a vaga. Com somente 25 minutos, já tinham 2 a 0 no marcador, gols de Bahoya e Götze. N o fim, goleada por 4 a 1 e a vaga.

Após o intervalo, a superioridade caseira se manteve e Ekitike fez um belo gol, ao driblar o marcador pela esquerda e tirar do goleiro. O Ajax descontou com Taylor, mas a partida se transformou em goleada após bobeada do goleiro Matheus, que saiu da área, matou no peito e tocou errado. Knauff tocou e Götze mandou por cobertura, fechando o placar.

O Bodo/Glimt certamente foi a grande surpresa das oitavas de final. O time norueguês entrou em campo nesta quinta após um excelente triunfo por 3 a 0 em seus domínios, e não se intimidou com a pressão na Grécia, indo ao intervalo com 1 a 0 sobre o Olympiacos, gol de Hogh.

Os gregos precisavam de quatro gols na etapa final para levar a definição à prorrogação e até sonharam, com Yaremchuk anotando duas vezes e virando. O brasileiro Rodinei desperdiçou um pênalti e a vaga acabou mesmo com os visitantes, derrotados por 2 a 1, mas com 4 a 2 no agregado.