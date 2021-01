Humilhados, os Trump esperam uma recepção mais calorosa na Flórida

Derrotado por Joe Biden, sem acesso a suas redes sociais e com dois julgamentos políticos em seu cartório, Donald Trump se muda esta semana da Casa Branca para a Flórida, onde desperta tantas paixões que seu sobrenome foi escrito nas costas de um peixe-boi.

O futuro ex-presidente evitará a posse de seu sucessor e partirá na quarta-feira para seu resort em Mar-a-Lago em Palm Beach, no sul da Flórida. Aparentemente, ele planeja morar lá.

Também há indícios de que seus filhos adultos se aproximarão da órbita de seu pai, que foi banido do Twitter e outras redes sociais depois de ser acusado de instigar seus partidários a invadir o Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro.

Mas seus futuros vizinhos não estão muito felizes de tê-lo na vizinhança.

Em dezembro, os moradores de Palm Beach enviaram uma carta à cidade onde lembram que, segundo um acordo de 1993, o clube é um clube e não uma residência de tempo integral.

O documento publicado pelo Washington Post estipula que o uso das suítes do clube deve ser limitado a “um máximo de três períodos não consecutivos de sete dias no ano”, algo que o clube nega.

De acordo com uma contagem de Post, o presidente já violou essa regra ao exceder em muito o limite e deve lutar contra esse argumento.

– Uma base sólida –

“Os Trumps ficarão surpresos ao saber que os eleitores nos três principais condados do sul da Flórida – Palm Beach, Broward e Miami-Dade – são dominados por democratas”, disse Craig Pittman, natural da Flórida e autor de cinco livros sobre o estado.

“Na verdade, a representante perante o Congresso para o distrito que Mar-A-Lago cobre, Lois Frankel, votou não uma, mas duas vezes nos julgamentos políticos contra seu eleitor mais famoso”, disse ele à AFP.

Mesmo assim, o presidente construiu uma forte base de fãs na Flórida nesses quatro anos, especialmente entre brancos rurais e hispânicos conservadores.

Um exemplo das paixões da Flórida pelo presidente foi um peixe-boi encontrado no domingo com a palavra “trump” raspada nas costas. O animal está bem de saúde, salvo o possível vexame ideológico.

No entanto, após o ataque ao Congresso na última quarta-feira, o futuro ex-presidente chega a um cenário político complexo.

Al Cardenas, ex-presidente do Partido Republicano da Flórida, disse ao Tampa Bay Times que os republicanos no estado estão apavorados com a perspectiva de perder o apoio dos partidários de Trump.

Dezenas de apoiadores protestaram em frente à casa do senador Marco Rubio em Miami e o chamaram de “traidor” por ter reconhecido o resultado eleitoral e rejeitado o falso argumento de Trump de que as eleições eles eram uma fraude.

– Reality em Mar-a-Lago –

A imprensa também estará ocupada. Por enquanto, segue os passos de Tiffany, a filha de 27 anos de Trump, que, de acordo com o tablóide Page Six, está morando em South Beach enquanto procura propriedades na área.

O mesmo veículo informou em dezembro que Ivanka, 39, e seu marido Jared Kushner – um conselheiro do presidente – compraram um terreno de US $ 30 milhões em Indian Creek Village, uma ilhota ao norte de Miami Beach conhecida como uma das as comunidades mais caras do país.

Por fim, especula-se que Donald Jr. e sua namorada Kimberly Guilfoyle estão procurando uma casa em Júpiter, ao norte de Palm Beach.

“Talvez os Trumps encontrem uma nova válvula de escape para suas energias, como Jimmy Carter pós-presidencial fez com a Habitat for Humanity”, brincou Pittman. “Há muitas pessoas pobres na Flórida que precisam de sua ajuda.”

