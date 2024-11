Humbert vence e vai enfrentar Zverev na final do Masters 1000 de Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/11/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O tenista francês Ugo Humbert, 18º do mundo, se classificou neste sábado para a final do Masters 1000 de Paris após eliminar o russo Karen Khachanov (21º) e vai lutar pelo título contra o alemão Alexander Zverev (3º).

Humbert, que havia eliminado o espanhol Carlos Alcaraz (2º) nas oitavas de final do torneio de quadra dura da capital francesa, derrotou Khachanov na semifinal por 6-7 (6-8), 6-4 e 6-3.

Primeiro finalista francês desde 2016 nesta categoria de torneios, imediatamente abaixo do Grand Slam, o canhoto de 26 anos de Metz vai competir contra Zverev pelo último título em Bercy, antes de o torneio passar de sua tradicional sede para Nanterre (periferia oeste de Paris) em 2025.

Para Zverev, a vitória horas antes sobre o dinamarquês Holger Rune (N.13), por 6-3, 7-6 (7/4), significa que, na atualização do ranking ATP de segunda-feira, o alemão ultrapassará o espanhol Carlos Alcaraz como número 2 do mundo, atrás apenas do italiano Jannik Sinner.

O gigante de Hamburgo, que perdeu a final do torneio de Paris para o russo Daniil Medvedev em 2020, iguala aos 27 anos a melhor classificação da sua carreira, que havia alcançado em junho de 2022.

“Esta é a minha segunda final em Paris este ano”, comemorou na quadra, meses após a derrota em Roland Garros diante de Alcaraz.

Na quadra central, Zverev não teve problemas contra Rune, vencedor do torneio em 2022.

No segundo set, após sofrer uma quebra que levou ao empate em 5 a 5, Zverev venceu o tie-break por 7 a 4.

A derrota do dinamarquês enterra suas últimas chances de participar do Masters de Turim, de 10 a 17 de novembro, torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada.

