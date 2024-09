Humanidade bate recorde de pessoas simultaneamente no Espaço

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 SET (ANSA) – A humanidade bateu um novo recorde de astronautas presentes no Espaço ao mesmo tempo, com 19 pessoas na órbita da Terra.

A marca anterior, 17, havia sido registrada no ano passado e foi superada com o lançamento, na quarta-feira (11), da nave Soyuz com dois russos (Alexey Ovchinin e Ivan Vagner) e um americano (Don Pettit) em direção à Estação Espacial Internacional (ISS).

Os três foram recebidos na ISS por nove colegas: os sete tripulantes da Expedição 71 (os americanos Michael Barratt, Tracy Caldwell-Dyson, Matthew Dominick e Jeanette Epps e os russos Nikolai Chub, Alexander Grebenkin e Oleg Kononenko) e os dois astronautas da Starliner, Barry Wilmore e Suni Williams, que, devido a problemas técnicos na nave da Boeing, ficarão em órbita até fevereiro de 2025.

O contingente de pessoas no Espaço ainda inclui os três taikonautas a bordo da estação chinesa Tiangong – Li Cong, Li Guangsu e Ye Guangfu – e os quatro integrantes da missão privada Polaris Dawn – Jared Isaacman, Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, que realizaram a primeira missão extraveicular privada na história da exploração espacial. (ANSA).