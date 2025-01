Hulu (Disney) e Fubo selam aliança no streaming e transmissões ao vivo

Disney e FuboTV anunciaram nesta segunda-feira (6) que combinarão os serviços do Hulu, uma plataforma de streaming pertencente à Disney, com a Fubo, um serviço também de streaming focado em esportes.

O anúncio põe fim a um litígio em curso entre as duas empresas americanas.

Segundo o acordo, a Disney se torna “proprietária majoritária” da Fubo, com 70% do pacote acionário, e a atual equipe de gestão da Fubo administrará a nova entidade, que também incluirá as transmissões ao vivo do Hulu, destacou um comunicado conjunto.

No início de 2024, a Fubo havia processado a aliança entre três gigantes da mídia: ESPN (filial da Disney), Fox e Warner Bros Discovery, que queriam lançar o “Venu Sports”, uma plataforma de streaming dedicada ao esporte.

Em agosto, um tribunal federal americano proibiu o lançamento da plataforma enquanto o litígio não fosse resolvido, uma decisão que foi qualificada como uma “vitória” pela FuboTV.

“Todos os litígios entre Fubo e Disney foram resolvidos”, indicou o comunicado nesta segunda-feira.

As duas plataformas contam com mais de 6,2 milhões de assinantes na América do Norte, segundo as empresas.

A nova sociedade será a segunda maior empresa de serviços de TV paga online nos Estados Unidos, atrás apenas do YouTube TV.

“A combinação de Fubo e Disney criou um ‘duopólio’ no setor de televisão digital paga”, reagiu Ross Benes, analista da Emarketer.

As ações da FuboTV subiam 236% às 19h45 GMT (16h45 de Brasília) em Wall Street.

