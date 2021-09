“Hulkinho do tráfico” é detido por ‘venda casada’ de drogas e sexo no Distrito Federal

Jean Ferreira Leal, de 27 anos, conhecido como “Hulkinho do tráfico”, acusado de traficar cocaína e ecstasy em festas e fazer ‘venda casada’ de drogas nos programas sexuais, foi detido pela Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, Jean oferecia porções de cocaína e drogas sintéticas aos usuários durante os encontros. Ele também vendia entorpecentes para clientes cativos em bares do Plano Piloto.

No momento da prisão, Hulkinho estava próximo a uma padaria vendendo porções de cocaína “escama de peixe” (droga com alto teor de pureza). Ao notar a presença dos policiais, Jean jogou mesas e cadeiras sobre as equipes e tentou fugir e se livrar das porções de drogas que carregava, mas foi alcançado pelos agentes e os entorpecentes foram apreendidos.

Leal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará recolhido na carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE).

