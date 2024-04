Hülkenberg anuncia saída da Haas para defender Sauber e reforçar projeto da Audi na F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 11:40 Para compartilhar:

O piloto Nico Hülkenberg confirmou nesta sexta-feira que mudará de equipe ao fim da atual temporada da Fórmula 1. O alemão vai deixar a Haas para defender a Sauber, que passará por grande mudança a partir de 2026, com a entrada da Audi na competição. O acordo engloba o período em que a Audi estará na F-1 em parceria com a tradicional Sauber.

Com o anúncio, Hülkenberg encerrará uma parceria de dois anos com a Haas, equipe americana que o resgatou para reforçar o time no ano passado. O experiente alemão, de 36 anos, estava afastado do grid havia três anos. Sua saída da Haas foi anunciada pela própria equipe no início do dia. Horas depois, o piloto confirmou a ida para a Sauber.

“Estou voltando para a equipe com a qual trabalhei em 2013 e tenho boas lembranças do forte espírito de equipe na Suíça”, afirmou, em referência a sua primeira passagem pela F-1. “A perspectiva de competir pela Audi é algo muito especial. Quando um fabricante alemão entra na Fórmula 1 com tanta determinação, é uma oportunidade única. Representar a equipe de fábrica de uma marca de automóveis com um motor fabricado na Alemanha é uma grande honra para mim.”

Hülkenberg vai reencontrar na Sauber o chefe Andreas Seidl, com quem ele ganhou as 24 de Le Mans com a Porsche, em 2015. Seidl, ex-McLaren, é o atual CEO da Sauber Motorsport AG e manterá a mesma função na futura equipe da Audi.

“Desde o início houve um grande interesse mútuo entre nós na construção de algo no longo prazo. Nico tem uma personalidade forte e sua contribuição, em nível profissional e pessoal, nos ajudará a progredir tanto no desenvolvimento do carro quanto na construção da equipe. Com sua rapidez, sua experiência e seu comprometimento em trabalhar em equipe, será uma parte importante do projeto”, disse Seidl.

Nos próximos meses, a Kick Sauber, atual nome da equipe, deve indicar com quem o alemão pilotará no grid de 2025. Atualmente o time suíço conta com o finlandês Valtteri Bottas e o chinês Guanyu Zhou.