Hulk volta a marcar e se isola como terceiro maior artilheiro do Atlético-MG no século

Na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras, o atacante Hulk marcou o 60º gol desde que chegou ao Atlético-MG. Com o feito, o camisa 7 se isolou como terceiro maior artilheiro do Galo no século XXI, ultrapassando Marques, aposentado desde 2010.

Agora, à frente do craque alvinegro está apenas Diego Tardelli, com 112 gols em três passagens pelo clube, e Guilherme, que anotou 75 gols enquanto esteve na Cidade do Galo neste século, entre os anos de 2001 e 2003.

Esse é só mais um recorde do jogador com a camisa alvinegra. No jogo contra o Palmeiras, inclusive, Hulk se tornou o maior artilheiro do Atlético-MG na história da Libertadores, com 12 gols. O atleta é, também, o goleador máximo do Novo Mineirão, ou seja, após a reinauguração do estádio, em 2013.

O próximo compromisso do Galo de Hulk é no domingo, diante do Athletico-PR, em Belo Horizonte. Depois disso, o atacante e seus companheiros vão ao Allianz Parque, em São Paulo, para buscar a classificação às semifinais da Libertadores, contra o mesmo Palmeiras, na quarta.

