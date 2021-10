Hulk treina com a mão enfaixada e Galo tem preocupações com pendurados diante do Cuiabá O atacante do Atlético-MG pode ter chances de encarar o Dourado . Cuca está pensando em como montar a equipe, pois terá vários jogadores pendurados com dois cartões

O penúltimo trabalho do Atlético-MG antes do duelo com o Cuiabá, no domingo, 24 de outubro, no Mineirão, pelo Brasileirão, contou com a presença do atacante Hulk. que está com a mão esquerda enfaixada por um pisão sofrido no jogo contra o Fortaleza, em duelo da Copa do Brasil, na última quarta-feira,

Apesar de ter participado dos trabalhos, Hulk segue como dúvida para encarar o Dourado, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada.

Hulk passou por exames na quinta-feira, depois do duelo com o Leão do Pici e não teve fratura constatada. Porém, o jogador segue em tratamento do problema no osso da mão.

Caso consiga entrar em campo contra o Cuiabá, Hulk terá de usar um equipamento de proteção na mão esquerda, por conta da lesão.

Diego Costa e pendurados

Além de Hulk, O atacante Diego Costa também treinou normalmente com o grupo e pode estar entre os relacionados do técnico Cuca.

Com seus principais jogadores em dúvida, o Atlético ainda tem outras preocupações. Vários jogadores estão pendurados e podem não encarar o jogo do ano no Brasileirão, contra o Flamengo, no sábado, 30 de outubro, no Maracanã.

O Galo tem cinco atletas pendurados com dois cartões amarelos, sendo quatro deles titulares e peças importantes: os zagueiros Nathan Silva e Junior Alonso, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk. Cuca e o atacante Eduardo Sasha também estão na lista de pendurados.

