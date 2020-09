Hulk recebe surpresa da noiva após dois meses fora de casa e se declara A influenciadora digital Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do jogador, encheu a casa de flores e balões para recepcioná-lo

O jogador Hulk, ex-Seleção Brasileira e atacante do Shangai SIPG, postou no stories do Instagram a surpresa feita pela noiva, Camila Ângelo, para recebê-lo após nove semanas fora de casa. O atleta foi recepcionado com balões e flores pela influenciadora digital.

O atleta estava concentrado com a equipe nesse período para a disputa da fase de grupos do Campeonato Chinês que terminou nesta segunda-feira. O Shangai foi derrotado pelo Chongqing Lifan, mas terminou a disputa no primeiro lugar do grupo A.

Hulk terminou o seu casamento, depois de 12 anos junto de Iran Ângelo de Souza, em dezembro de 2019 e assumiu um relacionamento com a sobrinha da ex-mulher. Camila era casada e terminou o relacionamento para ficar com o jogador. No inicio do mês, o jogador revelou que traia a esposa e não era feliz no relacionamento.

