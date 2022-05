Hulk passeia com filha em carrinho de R$ 22 mil e web reage; confira

Atacante do Atlético-MG, Hulk aproveitou seu dia de folga para passear em um parque com a esposa Camila Ângelo e sua filha recém-nascida, Zaya. As informações são do UOL.





O passeio foi publicado nas redes sociais e, o carrinho usado para transportar a bebê, chamou a atenção dos internautas. O modelo usado por Hulk e Camila é uma versão especial da marca infantil ‘Mima Xari‘ e está disponível para compra na internet pelo valor de R$ 22 mil.

Nas redes sociais, internautas brincaram com o valor do carrinho. “O carrinho de bebê da filha do Hulk compra minha casa tranquilo”, brincou um seguidor. “Esse carrinho deve ser o preço de um Celta”, escreveu o segundo.