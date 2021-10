Hulk mostra ‘estrago’ na mão após pisão de adversário e Atlético-MG confirma contusão no local

O Atlético-MG informou que o atacante Hulk sofreu uma contusão na mão esquerda após levar um pisão de um jogador do Fortaleza. Ele acabou saindo de campo para dar lugar a Sasha. Segundo o Galo, o atleta foi medicado e será avaliado nesta quinta-feira, 21, no CT do time alvinegro.

O jogador atleticano postou nas redes sociais como foi o problema na mão. Confira no vídeo acima.

A equipe mineira está muito perto da sua terceira final de Copa do Brasil ao golear o Fortaleza por 4 a 0, gols de Arana, Réver, Hulk e Zaracho,nesta quarta-feira, 20 de outubro, no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Notícias do DM: Hulk teve uma contusão na mão esquerda. Foi medicado, a mão imobilizada e amanhã será reavaliado. Melhoras, Hulk! — Atlético (@Atletico) October 21, 2021

Hulk fez uma postagem nas redes sociais mostrando o “estrago” na mão após pisão de jogador do Fortaleza-(Reprodução/Instagram Hulk)

